Ausblick: IDT B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IDT B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.09.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,910 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll IDT B mit einem Umsatz von insgesamt 310,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 308,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,38 Prozent gesteigert.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,26 USD, gegenüber 2,54 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

