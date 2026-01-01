EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der März-Kontrakt steigt gegen 06.38 Uhr 98,0 Punkte auf 24.795,0. In den Handel gegangen war er mit 24.729,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.811,0 und das Tagestief bei 24.728,0 Punkten.

Wer­bung Wer­bung

Umgesetzt wurden bisher 442 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 00:39 ET (05:39 GMT)