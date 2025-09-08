EUREX/DAX-Future im frühen Handel knapp behauptet
09.09.25 06:11 Uhr
DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der September-Kontrakt verliert gegen 06.09 Uhr 23,0 Punkte auf 23.800,0. In den Handel gegangen war er mit 23.814,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.814,0 und das Tagestief bei 23.769,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 199 Kontrakte.
September 09, 2025 00:12 ET (04:12 GMT)