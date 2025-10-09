DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.355 +0,1%Top 10 Crypto17,29 +1,3%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.872 -1,2%Euro1,1644 +0,1%Öl65,93 -0,2%Gold4.038 ±-0,0%
EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger

09.10.25 06:14 Uhr

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstag. Der Kontrakt verliert gegen 06.09 Uhr 17,0 Punkte auf 24.735,0. In den Handel gegangen war er mit 24.746,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.761,0 und das -tief bei 24.669,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 331 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2025 00:15 ET (04:15 GMT)