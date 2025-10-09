EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstag. Der Kontrakt verliert gegen 06.09 Uhr 17,0 Punkte auf 24.735,0. In den Handel gegangen war er mit 24.746,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.761,0 und das -tief bei 24.669,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 331 Kontrakte.

