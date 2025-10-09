Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX auf Tuchfühlung mit Allzeithoch -- Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen hin -- Ottobock-Aktie vor IPO -- Mercedes-Benz, Gerresheimer, Nordex im Fokus
Toyota und Daimler Truck: Gemeinschaftsunternehmen für Lkw-Geschäft in Japan. Südzucker: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt. Hamas bestätigt Einigung mit Israel - Freilassung der Geiseln. Deutsche Bank: Neue Kooperation mit Bullish im Kryptohandel. freenet: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart.
