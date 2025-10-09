Archion Group

Das japanische Lkw-Geschäft von Daimler Truck und Toyota mit den Marken Fuso und Hino soll ab April nächsten Jahres operativ von einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Archion Group geführt werden.

Ziel sei eine integrierte Plattformstrategie mit einer Zusammenlegung der Entwicklungsabteilungen, um die Wettbewerbsfähigkeit der beiden auch künftig genutzten Marken aus- und eine marktgerechte Modellpalette aufzubauen, heißt es in einer Mitteilung des deutschen Nutzfahrzeugherstellers.

Man werde Möglichkeiten prüfen, wie die Plattformen für schwere, mittlere und leichte Nutzfahrzeuge synergetisch genutzt werden könnten, um Kostenvorteile zu realisieren und schnellere Produkteinführungen zu ermöglichen, erklärte Daimler Truck. Die Produktion soll an drei Standorten statt wie bisher fünf gebündelt werden.

Hino-Chef Satoshi Ogiso soll Chief Technology Officer von Archion die zukünftige Technologie-Roadmap der Gruppe entwickeln. Finanzchef soll Hetal Laligi werden, derzeit CFO von Mitsubishi Fuso Truck & Bus. CEO von Archion wird wie bereits bekannt Karl Deppen, derzeit Chef der Daimler-Tochter Mitsubishi Fuso.

Daimler Truck und Toyota hatten sich bereits im Juni auf die Grundzüge der Fusion geeinigt. Beide Seiten wollen je 25 Prozent der Anteile an der börsennotierten Holding halten. Wann es zu der Börsennotierung kommt, die in Tokio stattfinden soll, wurde nicht mitgeteilt. Vorstände, Aktionäre und Behörden müssen dem Vorhaben noch zustimmen.

