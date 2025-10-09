EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas höher - Ausbruch auf Oberseite

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 8.10 Uhr um 18,0 Punkte höher mit 24.770,0. In den Handel gegangen war er mit 24.746,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.788,0 und das -tief bei 24.669,0 Punkten. "Es riecht nach Ausbruch auf der Oberseite", so ein Marktteilnehmer. Aus technischer Sicht sollte der Future nun nicht mehr unter 24.667 zurücksetzen und 24.762 nachhaltig herausnehmen. Umgesetzt wurden bisher 934 Kontrakte.

October 09, 2025 02:19 ET (06:19 GMT)