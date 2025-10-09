DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,63 -3,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.001 -1,0%Euro1,1621 -0,1%Öl66,27 +0,3%Gold4.034 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX auf Tuchfühlung mit Allzeithoch -- Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen in diesem Jahr hin -- Mercedes-Benz, Gerresheimer, Nordex im Fokus
Top News
Auf Tuchfühlung mit Allzeithoch: DAX dürfte den Donnerstagshandel etwas fester mit neuem Rekord starten Auf Tuchfühlung mit Allzeithoch: DAX dürfte den Donnerstagshandel etwas fester mit neuem Rekord starten
Aktien von Toyota und Daimler Truck: Gemeinschaftsunternehmen für Lkw-Geschäft in Japan Aktien von Toyota und Daimler Truck: Gemeinschaftsunternehmen für Lkw-Geschäft in Japan
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas höher - Ausbruch auf Oberseite

09.10.25 08:18 Uhr

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 8.10 Uhr um 18,0 Punkte höher mit 24.770,0. In den Handel gegangen war er mit 24.746,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.788,0 und das -tief bei 24.669,0 Punkten. "Es riecht nach Ausbruch auf der Oberseite", so ein Marktteilnehmer. Aus technischer Sicht sollte der Future nun nicht mehr unter 24.667 zurücksetzen und 24.762 nachhaltig herausnehmen. Umgesetzt wurden bisher 934 Kontrakte.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2025 02:19 ET (06:19 GMT)