EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger
12.01.26 06:03 Uhr
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.57 Uhr 43,0 Punkte auf 25.363,0. In den Handel gegangen war er mit 25.379,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.393,0 und das -tief bei 25.340,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 192 Kontrakte.
January 12, 2026 00:04 ET (05:04 GMT)