EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.58 Uhr 104 Punkte auf 24.874. In den Handel gegangen war er mit 24.900 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.931 und das Tagestief bei 24.839 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 527 Kontrakte.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2026 23:59 ET (04:59 GMT)