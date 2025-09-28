EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas höher

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Freitag im Verlauf etwas nach oben. Der Dezember-Kontrakt steigt um 26 auf 23.726 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.740 und das Tagestief bei 23.659 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.276 Kontrakte.

Nachdem am Vortag der Rücksetzer gekauft wurde, zeichnet sich für den Wochenschluss ein Handel im Bereich der alten Spanne zwischen 23.500 und 23.800 Punkten ab. Um 14.30 Uhr MESZ wird auf den PCE-Deflator aus den USA geschaut, der den Impuls für den Nachmittag liefern könnte.

