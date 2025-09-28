DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.720 +0,3%Euro1,1678 +0,1%Öl69,65 ±0,0%Gold3.743 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX vor festerer Eröffnung -- Börsen in Fernost mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle im Fokus
Top News
Aktien von TRATON, Daimler Truck, Samsung Biologics unter Druck: Noch mehr Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. Aktien von TRATON, Daimler Truck, Samsung Biologics unter Druck: Noch mehr Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co.
Beta Systems Software AG: Deutliches Wachstum erwartet Beta Systems Software AG: Deutliches Wachstum erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.

EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas höher

26.09.25 08:29 Uhr

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Freitag im Verlauf etwas nach oben. Der Dezember-Kontrakt steigt um 26 auf 23.726 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.740 und das Tagestief bei 23.659 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.276 Kontrakte.

Wer­bung

Nachdem am Vortag der Rücksetzer gekauft wurde, zeichnet sich für den Wochenschluss ein Handel im Bereich der alten Spanne zwischen 23.500 und 23.800 Punkten ab. Um 14.30 Uhr MESZ wird auf den PCE-Deflator aus den USA geschaut, der den Impuls für den Nachmittag liefern könnte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 02:29 ET (06:29 GMT)