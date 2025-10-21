DAX24.277 +0,1%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1630 -0,1%Öl60,74 -0,3%Gold4.303 -1,2%
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Spekulation über Partnerschaft von ams und Meta
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback und heben den Daumen
Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern
EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas leichter

21.10.25 08:37 Uhr

DOW JONES--Der DAX-Future präsentiert sich am Dienstag im Verlauf etwas leichter. Der Dezember-Kontrakt verliert 59 auf 24.382 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.471 und das Tagestief bei 24.364 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.097 Kontrakte. Nach der Hausse am Vortag kommen nun auf dem erreichten Niveau erst einmal Verkäufe an den Markt, nun wird nach einem neuen Preisgleichgewicht gesucht. Für den Tag wird der Kontrakt in einer Spanne zwischen 24.100 und 24.550 Punkten erwartet.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 02:38 ET (06:38 GMT)