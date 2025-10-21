EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas leichter

DOW JONES--Der DAX-Future präsentiert sich am Dienstag im Verlauf etwas leichter. Der Dezember-Kontrakt verliert 59 auf 24.382 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.471 und das Tagestief bei 24.364 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.097 Kontrakte. Nach der Hausse am Vortag kommen nun auf dem erreichten Niveau erst einmal Verkäufe an den Markt, nun wird nach einem neuen Preisgleichgewicht gesucht. Für den Tag wird der Kontrakt in einer Spanne zwischen 24.100 und 24.550 Punkten erwartet.

October 21, 2025 02:38 ET (06:38 GMT)