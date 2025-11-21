EUREX/DAX-Future im Verlauf fester
21.11.25 08:35 Uhr
Werbung
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Freitag im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert 96,0 Punkte höher bei 23.063,0. In den Handel gegangen war er mit 23.025,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.074,0 und das -tief bei 22.977,0 Punkten. Marktteilnehmer sehen unter kurzfristigen Gesichtspunkten eine Spanne zwischen 22.963 und 23.095.
Werbung
Werbung
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/hru/flf
(END) Dow Jones Newswires
November 21, 2025 02:36 ET (07:36 GMT)