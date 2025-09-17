EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp im Plus

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Dienstagvormittag leicht im Plus. Der September-Kontrakt steigt um 50 auf 23.785 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.796 und das Tagestief bei 23.713 Punkten. Umgesetzt wurden rund 1.000 Kontrakte, das Handelsvolumen ist damit weiter dünn. Spannend wird es mit der US-Zinsentscheidung am Mittwochabend, danach könnte der Verfall am Freitag für Impulse sorgen. Hier ist auf dem Basispreis bei 24.000 Punkten ein Open-Interest von 4.000 Kontrakten zu sehen. Somit könnte Interesse bestehen, den DAX in diese Region zu ziehen.

September 16, 2025 02:26 ET (06:26 GMT)