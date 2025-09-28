EUREX/DAX-Future tritt im Verlauf auf der Stelle

DOW JONES--Der DAX-Future pendelt am Donnerstag im Verlauf um den Vortagesschluss. Der Dezember-Kontrakt verliert 5 auf 23.831 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.862 und das Tagestief bei 23.806 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 911 Kontrakte, das Handelsvolumen bleibt damit unterdurchschnittlich.

Wer­bung Wer­bung

Der Datenkalender ist am Berichtstag recht leer, von daher ist kein Impuls zu erkennen, der den Aktienmarkt aus seiner Lethargie reißen kann. Damit sollte der DAX-Future weiter in der Spanne zwischen 23.600 und 23.900 Punkten handeln, erst mit einem Ausbruch dürfte das Volumen spürbar anziehen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 02:26 ET (06:26 GMT)