EU-Kommission ermittelt gegen Softwarekonzern SAP

25.09.25 11:54 Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat Ermittlungen gegen den deutschen Softwarekonzern SAP (SAP SE) wegen möglicher wettbewerbswidriger Praktiken eingeleitet. Der Konzern steht im Verdacht, den Wettbewerb bei Wartungs- und Supportdienstleistungen verzerrt zu haben, wie die Brüssler Behörde mitteilte./tre/DP/stw

