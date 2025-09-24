EU-Kommission ermittelt gegen Softwarekonzern SAP
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat Ermittlungen gegen den deutschen Softwarekonzern SAP (SAP SE) wegen möglicher wettbewerbswidriger Praktiken eingeleitet. Der Konzern steht im Verdacht, den Wettbewerb bei Wartungs- und Supportdienstleistungen verzerrt zu haben, wie die Brüssler Behörde mitteilte./tre/DP/stw
