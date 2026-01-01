DAX24.800 +1,1%Est505.908 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 +2,9%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.070 +1,3%Euro1,1678 -0,4%Öl60,06 -1,2%Gold4.429 +2,3%
EUREX/DAX-Futures mit freundlichem Wochenstart

05.01.26 08:34 Uhr

DOW JONES--Freundlich zeigen sich die DAX-Futures zum Wochenstart am Montagmorgen. Die US-Intervention auf Venezuela zeigt keine Spuren auf den Index. Stützend wirken vor allem starke Vorlagen aus Asien. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 88 auf 24.785 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.811 und das -tief bei 24.728 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.352 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 02:35 ET (07:35 GMT)