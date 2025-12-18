EUREX/Leichtes Plus in Renten-Futures vor EZB

DOW JONES--Mit leichtem Plus zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. Vor den Aussagen von der EZB-Sitzung am frühen Nachmittag rechnen Händler mit keinen signifikanten Bewegungen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 11 Ticks auf 127,55 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,59 Prozent und das Tagestief bei 127,48 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.939 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 14 Ticks auf 110,08 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 116,12 Prozent.

