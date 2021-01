BMW-Aktie: Endlich gewendet

€uro am Sonntag

von Sven Parplies, Euro am Sonntag





Das entspricht einem Rückgang von 8,4 Prozent. Ein wichtiges Signal für die Börse ist der Zuwachs von 3,2 Prozent im vierten Quartal. Positiv ragt das Geschäft in China heraus: Dort verkaufte der Münchner DAX-Konzern im vergangenen Jahr mehr als 777.000 Fahrzeuge, also rund ein Drittel des Gesamtvolumens und 7,4 Prozent mehr als 2019.

Starkes Wachstum meldet BMW bei Autos mit Elektroantrieb: Mit knapp 193.000 Fahrzeugen setzte der Konzern im vergangenen Geschäftsjahr knapp ein Drittel mehr Elektroautos und Plug-In-Hybride ab als 2019. Im vierten Quartal lag das Plus in dem Segment sogar bei 55 Prozent. Die detaillierten Jahresergebnisse wird der BMW-Vorstand am 18. März präsentieren.

Erholung: Auch bei BMW setzen Anleger auf ein Ende der Pandemie. Der Wandel der Branche bringt aber zusätzliche Risiken. Halten.















