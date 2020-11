Brenntag-Aktie: Auf Sparkurs

€uro am Sonntag

Die Nachricht kam an der Börse gut an, die im MDAX notierte Aktie legte deutlich zu. Derzeit beschäftigt Brenntag 17.500 Mitarbeiter. Das Restrukturierungsprogramm soll mit Beginn des Jahres 2023 einen zusätzlichen Beitrag zum operativen Ebitda von insgesamt 220 Millionen Euro leisten.

Mit dem "Project Brenntag" genannten Programm wolle man die Marktposition ausbauen und das organische Ergebniswachstum vorantreiben. Brenntag hatte im September eine neue operative Geschäftsstruktur und Veränderungen im Brenntag-Vorstand bekannt gegeben.

