Daimler: Analysten empfehlen Daimler-Aktie

€uro am Sonntag

von David Heintz, Euro am Sonntag



Zudem kündigte Finanzvorstand Harald Wilhelm im Interview mit Bloomberg Margen zwischen zehn und zwölf Prozent an. Diese Meldung kam an der Börse gut an, da die gesamte Branche globalen Engpässen bei der Chipversorgung und Produktionsproblemen gegenübersteht.

Die Nachfrage nach Daimler-Autos aus China, Europa und Nordamerika ist jedoch weiterhin so hoch, dass der Konzern die rentabelsten Modelle vorziehen und somit die Profitabilität erhöhen kann. Die Analysten von Bernstein sehen einen Zielkurs von 116 Euro als realistisch an. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt einen Kauf der Aktie.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com, wegosi / Shutterstock.com

