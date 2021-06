Deals der Insider bei der Siemens Energy-Aktie: Vorstandschef kauft

€uro am Sonntag

von Stephan Bauer, Euro am Sonntag



Die Aktie von Siemens Energy kam Ende September per Spin-off an die Börse. Die ehemalige Energiesparte von Siemens hat noch einigen Restrukturierungsbedarf, gilt aber auch wegen der starken Marktposition bei Windkraftanlagen als Profiteur der ökologischen Energiewende.

Nach starkem Lauf bis in den Januar hinein konsolidierte das Papier und notiert inzwischen etwas oberhalb der Erstnotiz bei 22 Euro. Vorstandschef Christian Bruch nutzte soeben mit einem Kauf im Volumen von rund 122.000 Euro zum Kurs von 24,41 Euro pro Aktie das günstige Niveau.

Bildquellen: Siemens Energy AG

