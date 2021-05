Delivery Hero-Aktie: Großer Deal

€uro am Sonntag

Der Berliner DAX-Konzern meldete den Verkauf seiner Geschäfte in Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Montenegro, Rumänien und Serbien sowie von Vermögenswerten in Kroatien an den Konkurrenten Glovo aus Spanien. Der Kaufpreis soll bei 170 Millionen Euro liegen.

Delivery Hero will mit dem Erlös aus der Transaktion unter anderem in seine Kernmärkte investieren. Aktuell ist der im Jahr 2011 gegründete Konzern in rund 50 Ländern aktiv und will bald auch in den deutschen Markt zurückkehren.

Die Aktie von Delivery Hero konnte sich zuletzt deutlich erholen, hatte zuvor aber auch rund ein Viertel an Wert verloren. (Redaktion €uro am Sonntag)













Bildquellen: Delivery Hero