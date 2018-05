Deutsche Börse: Guten Start erwischt

€uro am Sonntag

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Deutsche Börse AG, Jorg Hackemann / Shutterstock.com, Deutsche Börse

Der DAX-Konzern profitiert aufgrund des stärkeren Handels von den Schwankungen an den Finanzmärkten. Im ersten Quartal schoss der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) um 15 Prozent auf 438 Millionen Euro nach oben. Die Nettoerlöse stiegen um elf Prozent auf 692 Millionen Euro. Unterm Strich steht ein Periodenüberschuss von 270,7 Millionen Euro - ein Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Geplant hatte der Börsenbetreiber für das Gesamtjahr mit einem Plus von mindestens zehn Prozent.Für die kommenden Jahre ist der Handelsplatzbetreiber optimistisch: Bis 2020 soll das Ergebnis jährlich um zehn bis 15 Prozent wachsen, die Erlöse um mehr als fünf Prozent. Und: Der DAX-Konzern will die ope­rativen Kosten um rund 100 Millionen Euro pro Jahr senken.: Charttechnisch vielversprechend, denn der langfristige Aufwärtstrend ist bei der Deutschen Börse intakt. Anlegern winkt eine schöne Dividende von 2,45 Euro je Aktie._____________________