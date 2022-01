Heidelberger Druck-Aktie: Aufschwung hält an

€uro am Sonntag

von Florian Hielscher, €uro am Sonntag

Vor wenigen Wochen kehrte das Unternehmen in den Kleinwerteindex SDAX zurück und geriet noch mehr in den Fokus von Anlegern. Der vor einiger Zeit initiierte Umbau des Konzerns, der die Fokussierung auf aussichtsreiche Geschäftsfelder wie Verpackungs­druck und Digitalisierung vorsieht, kommt an der Börse gut an.

Daneben erweiterte Heidelberger Druck seine Geschäftstätigkeiten und stieg in die Entwicklung von Ladestationen für E-Autos ein. Dieser Bereich wächst bereits stark. Anfang Februar präsentiert der Konzern die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres.

