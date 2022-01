Home24-Aktie: Übernahme gelungen

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, €uro am Sonntag

Home24 übernimmt die Kölner Butlers Holding GmbH, einen Anbieter von Wohnaccessoires, Dekorationsartikeln und Geschenken mit einem Jahresumsatz 2021 von prognostiziert etwa 95 Millionen Euro. Den Großteil der Anteile kauft Home24 mit liquiden Mitteln.

Der noch nicht bekannt gegebene Kaufpreis wird in zwei Tranchen gezahlt und erfolgt zum Teil in Form eines Verkäuferdarlehens, sodass die Gruppe finanziellen Spielraum für zukünftige Wachstumsinvestitionen behält.

Butlers betreibt rund 100 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weitere 32 werden von Franchisenehmern in neun europäischen Ländern geführt. Mit integrierten Ausstellungsräumen in ausgewählten Butlers-Filialen erweitert Home24 seinen Kunden­zugang in Innenstädten.

Fazit: Die Unternehmen und die ­Produkte passen zueinander. Home24 bleibt auf dem Wachs­tumspfad. Riskant, aber attraktiv.

















