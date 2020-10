K+S: Auf der Zielgerade

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, €uro am Sonntag

Das Geschäft mit der US-Industrieholding Stone Canyon wird mit gut 2,7 Milliarden Euro bewertet. Den Erlös will der Kasseler Konzern zum Abbau seiner Schuldenlast von drei Milliarden Euro nutzen. Die Nachricht kam an der Börse gut an.

Die Aktie der im MDAX notierten Gesellschaft legte allein am Montag in der Spitze um fast 20 Prozent zu. Der Verkauf ermöglicht K+S Kostensenkungen in der Verwaltung von jährlich rund 60 Millionen Euro. Der Konzern will sich auf das Geschäft mit mineralischen Düngemitteln und teureren Spezialdüngern konzentrieren.

Bildquellen: K+S

________________________