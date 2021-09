€uro am Sonntag

von Sven Parplies, €uro am Sonntag

Für 4,7 Milliarden Dollar kauft Prosus den indischen Bezahldienstleister Billdesk und verstärkt damit seine Fintechsparte PayU. Der Internetmarkt in Indien ist noch nicht so ausgereift wie beispielsweise in China und verspricht daher ein deutliches Wachstums­potenzial. Neben dem Billdesk-Deal hat Prosus seinen Anteil am deutschen Essenslieferdient Delivery Hero leicht aufgestockt.

Die im Euro Stoxx 50 notierte Aktie von Prosus konnte sich durch den Doppelschlag deutlich erholen, hatte in den Wochen zuvor allerdings deutlich an Wert verloren. Wichtigste Beteiligung von Prosus ist die chinesische Internetfirma Tencent.

