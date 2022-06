S&P 500-Titel Tesla-Aktie: Einstiegsgelegenheit

€uro am Sonntag

Seit Aufnahme der Ermittlungen im vergangenen August stellte die Dienststelle sechs weitere Zwischenfälle fest, bei denen Fahrzeuge mit eingeschaltetem Assistenzsystem auf am Straßenrand parkende Fahrzeuge auffuhren. Ursprünglich ging es um elf solcher Zusammenstöße. Der jüngste Vorfall ereignete sich in diesem Januar.

Die Ausweitung der Untersuchung auf eine technische Analyse ermöglicht es der Behörde, gegebenenfalls einen offiziellen Rückruf anzuordnen. Außerdem kündigte der Tesla-Vorstand einen Aktiensplit im Verhältnis von drei zu eins an. Der Verwaltungsrat segnete den Vorschlag bereits ab. Jetzt fehlt nur noch die Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung im August.

Chance: Der Kurs hat sich gegenüber dem Hoch fast halbiert. Für langfristig orientierte Anleger bietet sich eine Einstiegsmöglichkeit.



















