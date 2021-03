Sartorius Vz.: Prognose beflügelt

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, €uro am Sonntag

Mitte Februar hatte die Aktie noch bei Werten knapp unter 500 Euro notiert. Dann ging es rapide Richtung Süden auf unter 400 Euro. Zuvor hatten die Papiere von Sartorius in der Corona-Krise erheblich profitiert und den Kurs im vergangenen Jahr, gemessen am Vorkrisenniveau, verdoppelt. Dann machten Investoren Kasse.

Eine in der Größenordnung überraschende Prognoseanhebung in dieser Woche ließ die Aktie wieder zulegen. Die Göttinger erwarten nach einem guten Jahresstart nun einen Umsatzanstieg von rund 35 Prozent. Bislang war lediglich ein Plus von 19 bis 25 Prozent in Aussicht gestellt worden.

