Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteidigt Stellung am Montagmittag

Die Aktie von Sartorius vz hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Sartorius vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 205,30 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 205,30 EUR. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 207,50 EUR aus. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 204,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 205,60 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.821 Stück gehandelt.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR. 42,23 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,12 Prozent.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,839 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 258,10 EUR.

Sartorius vz gewährte am 16.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,59 Prozent auf 883,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.07.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 15.10.2026 dürfte Sartorius vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,14 EUR je Sartorius vz-Aktie.

