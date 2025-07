Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit kräftigen Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,6 Prozent auf 188,95 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 6,6 Prozent auf 188,95 EUR abwärts. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 187,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 203,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 64.722 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 54,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,12 Prozent.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,839 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,10 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 16.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 883,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 860,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,14 EUR je Sartorius vz-Aktie.

