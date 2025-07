Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagvormittag im Aufwind

So entwickelt sich Sartorius vz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 193,50 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 193,50 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 193,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 193,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.645 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Bei 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 16,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,823 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 251,70 EUR.

Am 22.07.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 884,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,74 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 5,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

