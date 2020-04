Siemens Healthineers-Aktie: Covid getestet

€uro am Sonntag

Die Zulassung bei der Weltgesundheitsorganisation WHO und bei der US-Genehmigungsbehörde FDA für Notfälle sei beantragt. Mit Ergebnissen sei in den nächsten Wochen zu rechnen, so der Medizintechnikkonzern. Gedacht ist der Test für mittelgroße Labore, etwa in Krankenhäusern. Dort ließen sich damit bis zu 1.000 Proben pro Tag auf das Virus testen.

Siemens Healthineers stellt auch Computertomografen her, die Großgeräte werden laut Chef Bernd Montag zur Diagnose der Lungenkrankheit Covid-19 eingesetzt. Die Nachfrage hat laut Montag seit Ausbruch der Epidemie angezogen. Die schlechten Nachrichten vom Februar sollten im Kurs enthalten sein. Wegen schwächelnder Geschäfte mit der Diagnoseplattform Atellica musste Healthineers die Margenprognose damals zurücknehmen.

Bildquellen: Siemens AG, testing / Shutterstock.com

