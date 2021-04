Trip.com-Aktie: Zweitnotiz in Hongkong floppt

€uro am Sonntag

von Stephan Bauer, Euro am Sonntag



Die neuen Aktien von Trip.com, das auch an der US-Technologiebörse Nasdaq notiert ist, wurden offensichtlich von Großaktionär Baidu etwas zu teuer angeboten. Die Notierung stürzte anschließend in den USA kräftig ab. Die selbstbewusste Preissetzung in der Zeichnungsphase - die Aktie sollte gut zehn Prozent teurer sein, als sie an der Nasdaq gehandelt wurde - kam auch fundamental zur Unzeit.

Der Konzern hat im Corona-Jahr 2020 rund die Hälfte seines Umsatzes eingebüßt, gegenwärtig mindern auch steigende Corona-Fallzahlen in Asien die Kauflust. Trip.com reiht sich neben Baidu bei den chinesischen Firmen an der Nasdaq ein, die es zurück in heimische Handelsplatzgefilde zieht.

Bildquellen: Schroders, IM Photo / Shutterstock.com

