Vertex Pharmaceuticals-Aktie: Mit Rücksetzer

€uro am Sonntag

von Julia Groß, €uro am Sonntag

Ein Medikament gegen die seltene Erbkrankheit Alpha-1-Antitrypsin-­Mangel scheiterte in einer klinischen Studie. Es war bereits der zweite Fehlschlag in dieser Indikation innerhalb von acht Monaten. Die Aktie verlor während der Woche deutlich an Wert. Das Unternehmen ist zwar seit Jahren sehr erfolgreich im Geschäft mit Medikamenten gegen zystische Fibrose.

Um das Wachstum des Unternehmens mit rund sieben Milliarden Dollar geschätztem Umsatz im aktuellen Geschäftsjahr längerfristig zu sichern, benötige Vertex nun jedoch eine größere Übernahme, spekulierte der Analyst Geoffrey Porges von der Investmentbank SVB Leerink. Andere Branchenexperten erklärten den Kursverlust für übertrieben.

Bildquellen: Fotoknips/Fotolia

__________________________