Walmart-Aktie: Die Marktmacht

von David Heintz, Euro am Sonntag



An der Börse kam das gut an. Die Erwartungen sind niedrig, seit Walmart Ende Juli zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen seine Gewinnziele gekürzt hatte. Für das Jahr rechnet der Konzern mit zehn bis zwölf Prozent weniger Gewinn. Die Gründe: hohe Lagerbestände und gestiegene Kosten, die auch im zweiten Quartal die Erträge belastet haben.

Der operative Gewinn ging um 6,8 Prozent auf 6,9 Milliarden US-Dollar zurück. Nun stellt Chef Doug McMillon einen weniger starken Gewinnrückgang in Aussicht als bei der jüngsten Kappung der Prognose. Zudem verschärft das Walmart-Plus-Abo mit dem Streamingdienst von Paramount (CBS, Nickelodeon) nun die Konkurrenz zu Amazon Prime.

Stärke: Das Umsatzplus hat den Aktienkurs deutlich beflügelt. Anleger trauen Walmart zu, hohe Lagerbestände effizient abzubauen.



















