Wunschanalyse der Woche: IBM-Aktie

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Am 4. November hatte die IT-Dienstleistersparte von IBM unter dem Namen ­Kyndryl ihr Börsendebüt. Nun sollen Anwendungen rund um die Cloud und Technologien für künst­liche Intelligenz (KI) IBM wieder auf Wachstumskurs bringen - nach zehn Jahren mit schrumpfenden oder stagnierenden Erlösen. Arvin Krishna, seit April 2019 Chef von Amerikas Technologieurgestein mit Sitz in Armonk im Bundesstaat New York, leitete zuvor die Cloud-Sparte und die KI-Technologie. Er spielte auch eine führende Rolle beim Kauf des prominenten Entwicklers von Open-Source- Software Red Hat für 34 Milliarden Dollar 2019.

Red Hats Expertise ist wesentlich für IBMs angestrebten Aufstieg zu einem großen Cloud-Anbieter. Ähnlich wie beim Konkurrenten Microsoft, den Satya Nadella zum Cloud-Champion formte, hat auch IBM weltweit einen großen Stamm an Firmenkunden. Deren Umzug in die Cloud könnte Big Blue auf Augenhöhe mit Microsoft und Amazon bringen. Große Chipexpertise für KI demonstrierte IBM im November mit einem neuen Prozessor für Quantencomputer. Günstige Techaktie mit hoher Dividende.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

____________________________________