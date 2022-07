Wunschanalyse der Woche: Starbucks-Aktie

€uro am Sonntag

von Stephan Bauer, Euro am Sonntag



In der Pandemie geriet die weltgrößte Kaffeehauskette Starbucks, die auch Einzelhandel mit Kaffeeprodukten betreibt, ins Schlingern. Das war ein Grund für einen überraschenden Wechsel an der Konzernspitze: Der langjährige Vorstandschef Howard Schultz , der sich 2017 zurückgezogen hatte, übernahm im April wieder das Ruder. Das operative Geschäft zeigte im ersten Quartal durchaus Erholungssignale. Starbucks eröffnete 484 neue Kaffeehäuser, rund vier Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Quartalszahlen blieben aber unter den Erwartungen, Starbucks verwies auf anhaltende Herausforderungen wie den Inflationsdruck, höhere Beschaffungskosten sowie einen schwierigen Arbeitsmarkt. Im Mai gab der Konzern dann nach anfänglichem Zögern den Rückzug aus Russland bekannt, dort betrieb Starbucks 130 Filialen. Der Chart zeigt nach langem Abwärtstrend Anzeichen einer Bodenbildung und tendierte zuletzt nach oben. Zahlen gibt es am 2. August. Halten.

