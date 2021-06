Zalando-Aktie: Kooperation geplant

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Die Kooperation soll in Deutschland im vierten Quartal anlaufen und im nächsten Jahr auf andere Länder in Europa ausgeweitet werden. An der Börse kommen die Pläne gut an. Die Zalando-Aktie legt zu. Mit Sephora erweitern die Berliner ihr Partnerprogramm.

Die Franzosen werden hochwertige und exklusive Kosmetik liefern, während Zalando seine Infrastruktur im Web zur Verfügung stellt und gegen Provision auch die Logistik übernimmt. Zalando ergänzt sein Stammgeschäft Mode bereits seit drei Jahren mit Beauty und Kosmetik. Der Umsatz, den der Sektor liefert, ist nicht bekannt.

