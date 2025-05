Zalando Aktie News: Zalando zieht am Vormittag an

Blick auf Zalando-Kurs

Die Aktie von Zalando zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 30,93 EUR.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 30,93 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,93 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 30,83 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.053 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 29,58 Prozent zulegen. Am 25.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 52,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,64 EUR je Zalando-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 06.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Am 30.07.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,31 EUR je Zalando-Aktie.

