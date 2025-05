Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

So entwickelt sich Zalando

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 31,67 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 31,67 EUR. Bei 31,80 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,83 EUR. Bisher wurden via XETRA 306.623 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,56 Prozent. Am 25.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,26 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,64 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 06.05.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

