Zalando-Aktie: Was für ein schwacher Einstand!

von Sven Parplies, Euro am Sonntag



Allein am vergangenen Montag, dem ersten Tag im Index, ging es für den Titel der Berliner ohne eine Nachricht aus dem Unternehmen um fünf Prozent nach unten. Besser geschlagen haben sich die anderen Aufsteiger in den Leitindex: Während der DAX am Montag 2,3 Prozent einbüßte, verloren die zehn Neulinge im Schnitt lediglich 1,3 Prozent. QIAGEN, Symrise und HelloFresh konnten gegen den Trend des Gesamtmarkts sogar leicht zulegen. Der erste Tag einer Indexumstellung ist besonders spannend, weil passive Fonds die Aktien der Aufsteiger kaufen müssen und es dadurch zu Kursverzerrungen kommen kann.

