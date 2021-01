Amalphi-Aktie: Potenzial einer kleinen SAP

€uro am Sonntag

von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag





Corona hat es ans Licht gebracht: Deutschland ist in Sachen IT und Digitalisierung Entwicklungsland. Das gilt auch für die IT in Arztpraxen. Es wird geklagt, dass es zwar für alle Bereiche Soft- und Hardware gibt, aber umfassende Programme, die wie SAP-Software alles zusammenbringen, fehlt. Bisher. Amalphi hat eine solche Software entwickelt. Die Markteinführung steht kurz bevor. Das IT-System deckt in Arztpraxen und Kliniken alle wichtigen Bereiche ab, von der Abrechnung, der Terminplanung bis zu Personal und medizinischen Belangen. Amalphi sieht sich damit in Europa als einziger Anbieter. Selbst in den IT-fortschrittlichen USA soll es kaum ähnliche Angebote geben. Mit der Software können Ärzte gut informierten Kreisen zufolge nicht nur ihre Praxiskosten um etwa 20 Prozent reduzieren, sondern auch den Umsatz steigern. Branchenkenner berichten, dass beispielsweise Zahnärzte und Kieferchirurgen durchschnittlich etwa zehn Prozent ihrer Arbeit versehentlich nicht abrechnen.

Software von Amalphi würde das verhindern. Für die Nutzung der Software in der Cloud berechnet die Münchner Firma ein Prozent des Praxisumsatzes. Nachdem die Software bereits bei einer Reihe von Ärzten getestet wurde, steht jetzt der breite Roll-out bevor. Im deutschsprachigen Raum soll das im ersten Quartal passieren und kurz danach ist mit der Markteinführung in Frankreich, Großbritannien und den USA zu rechnen. Gut informierte Kreise erwarten Umsatz- und Gewinnsprünge.

In den nächsten zwei Jahren sollen die Umsätze von etwa fünf auf 30 bis 40 Millionen Euro klettern. Der Amalphi-Gewinn könnte dann bei etwa 0,50 Euro je Aktie liegen.

Bei branchenüblichen KGVs zwischen 20 und 30 sind schon in zwei Jahren Kurse zwischen zehn und 15 Euro drin.

Mit seiner Software hat Amalphi Alleinstellungsmerkmal. Bis 2023 hat die Aktie deshalb das Zeug zum Verdoppler. Mit Limit.

ISIN: DE 000 813 135 0

Gew./Aktie 2022e: 0,10 €

KGV 2022/Dividende: 41,6/-

EK * je Aktie/KBV: 0,70 €/5,9

EK *-Quote: 30,0 %

Kurs/Ziel/Stopp: 4,16/6,50/2,40 €



* Eigenkapital, eigene Schätzungen.

















