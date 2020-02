CR Capital: Der Gewinn ist explodiert

€uro am Sonntag

Die Aktie ist jetzt hochgeschossen. Um 15 Prozent legte CR Capital vergangene Woche an einem Tag zu. Auf Sicht von zwölf Monaten beträgt das Plus bereits 100 Prozent. War bisher schon das Geschäftsmodell Grund genug für steigende Kursgewinne, so kommen jetzt überraschende Geschäftszahlen und neue Projekte hinzu. Am Stadtrand von Berlin errichtet CR Capital Reihenhäuser. Wegen hoher Standardisierung der Objekte kann das Unternehmen diese zu einem günstigen Quadratmeterpreis anbieten.

Bezahlbarer Wohnraum ist gefragt, CR Capital konnte daher den Umsatz in den letzten drei Jahren bei etwa 120 gefertigten Häusern auf geschätzt 45 Millionen Euro mehr als verdreifachen. Hatten Anleger bisher für das vergangene Jahr einen Anstieg des Gewinns von 7,8 auf etwa zwölf Millionen Euro erwartet, so konnten die Berliner diesen Wert nun um Lichtjahre übertreffen. Die Umstellung der Bilanzierung auf IFRS 10 deckte einen enormen Wertzuwachs der Tochter Terra­bau auf und beschert dem Unternehmen nach vorläufigen Zahlen einen Jahresüberschuss von mehr als 90 Millionen Euro.

Gleichzeitig explodierte das Eigenkapital von 38,8 auf rund 200 Millionen Euro. CR Capital notiert trotz des jüngsten Kursschubs immer noch rund 30 Prozent unter dem Buchwert von geschätzt rund 53 Euro je Aktie, doch die neuen Geschäfts­felder bieten nun zusätzliche Wachstumsfantasie. Firmenche­fin Christiane Bohm will die Wertschöpfungskette und den Kundenkreis erweitern. Das soll unter anderem mit dem Angebot von digitalen Finanzierungs­modellen oder Anlagemöglichkeiten für Privatanleger mit kleinem Budget im Immobilienbereich geschehen. Das Ziel - die Fertigstellung von 500 Einheiten im Jahr ab 2024 - könnte dadurch möglicherweise früher erreicht werden.

Fazit : Beim angestrebten Ziel von 500 Einheiten pro Jahr sind ab 2024 Gewinne von zehn Euro je Aktie und dreistellige Kurse drin.

ISIN: DE 000 ASG S62 5

Gew./Aktie 2021e: 4,80 €

KGV 2021/Dividende: 7,5/4,1 %

EK* je Aktie/KBV: 53,20 €/0,7

EK*-Quote: 80,0 %

Kurs/Ziel/Stopp: 37,80/48,50/25,20 €



