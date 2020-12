Heliad Equity: Aktie notiert unter Cashwert

€uro am Sonntag

von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag





Börse ist Psychologie. Anders lassen sich Kurse nicht erklären. Tesla etwa ist horrend teuer - in zwölf Monaten hat sich der Kurs des E-Auto-Pioniers mehr als verneunfacht. Teslas Börsenwert ist mit rund 600 Milliarden Dollar 25 Mal so hoch wie der Jahresumsatz. Völlig anders sieht es bei Heliad Equity Partners aus.

Während Tesla hoch bewertet ist, ist die Beteiligungsgesellschaft unfassbar tief bewertet. Im Beteiligungsgeschäft sind Abschläge auf das ausgewiesene Nettovermögen, also auf den Wert der Beteiligungen abzüglich der Schulden, üblich. Das liegt daran, dass die Beteiligungen oft nicht an der Börse gehandelt und somit schwer zu bewerten sind. Anleger nehmen deshalb Risikoabschläge vor. Bei Heliad ist das anders. Die mit weitem Abstand größte Beteiligung ist die börsennotierte Flatex. Der rund fünfprozentige Anteil des Flatex-Aktienpakets hat je Heliad-Aktie einen Wert von etwa 8,10 Euro. Darüber hinaus sitzt Heliad auf einem Cashbestand von etwa 25 Millionen Euro oder 2,50 Euro je Heliad-Aktie. Im Portfolio findet sich geschätzt auch ein etwa dreiprozentiger Anteil an der börsennotierten Magforce.

Insgesamt hält Heliad damit an Cash und börsennotierten Wertpapieren - das sind cashähnliche liquide Mittel - in seinem Portfolio geschätzt etwa 11,0 Euro je Aktie. Heliad notiert aktuell also rund 30 Prozent unter Cash. Dazu kommen noch geringfügige Anteile an nicht börsennotierten Firmen.

Insgesamt dürfte der Nettovermögenswert (NAV) von Heliad aktuell bei etwa 12,40 Euro liegen. Gut informierte Kreise rechnen nach dem Ende der Corona-Pandemie mit einer Verschmelzung von Heliad auf die Beteiligungsgesellschaft FinLab. Der Wert des NAV und der hohe Cashbestand von Heliad dürften dadurch schlagartig gehoben werden.

Heliad notiert 40 Prozent unter NAV und 30 Prozent unter Cash und börsennotierten Wertpapieren. Klarer Kauf, mit Limit.

ISIN: DE 000 A0L 1NN 5

Gew./Aktie: 2021e 2,0 €

KGV 2021/Dividende: 3,9/0,0 %

EK* je Aktie/KBV: 12,40 €/0,6

EK*-Quote: 98,9 %

Kurs/Ziel/Stopp: 7,70/10,50/5,40 €



* Eigenkapital, eigene Schätzungen















