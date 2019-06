Ich kaufe jetzt: Fidelity National Information Services

€uro am Sonntag

Name:Geboren:Position:Bestes Investment (2019):Schlechtestes Investment (2019): Fidelity National Information Services (FNIS) ist ein Finanzserviceanbieter aus den USA, der nichts mit dem Fondsanbieter gleichen Namens zu tun hat. Mit über 50.000 Mitarbeitern weltweit erzielt FNIS einen Umsatz von über neun Milliarden US-Dollar und ist seit 2006 im S&P-500-Index enthalten. Wir wollen mit FNIS unser Portfolio um einen IT-Finanzdienstleister erweitern, der von den Entwicklungen hinsichtlich Digitalisierung und Outsourcing profitieren sollte.

FNIS unterhält Geschäftsbeziehungen zu mehr als 20.000 ­Finanzhäusern weltweit, in Europa etwa zu LBBW und Credit Suisse. Der Umsatz soll in den nächsten Jahren um fünf bis sieben Prozent per annum wachsen - durch Gewinnung neuer Kunden, Cross-Selling bei bestehenden Kunden und Übernahmen. Der Gewinn soll durch eine Ausweitung der Margen um 75 bis 125 Basispunkte zweistellig gesteigert werden. Die Bewertung von FNIS erachten wir mit einer Free-Cashflow-Rendite von 4,6 Prozent und einem KGV von 16,6 für attraktiv. FNIS zahlt seit 2003 jedes Jahr Dividende und hat diese in den letzten Jahren um rund acht Prozent per annum angehoben.

Bildquellen: Tang Yan Song / Shutterstock.com, pupunkkop / Shutterstock.com

___________________________________