Lang & Schwarz-Aktie: Kurseinbruch zum Einstieg nutzen

€uro am Sonntag

von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag





Die Geschäfte laufen sensationell. Der Finanzdienstleister Lang & Schwarz verdreifachte den Gewinn im Halbjahr auf 56,3 Millionen Euro. Die Wikifolios mit Zertifikaten wuchsen seit Jahresanfang im Anlagevolumen von 555 auf 730 Millionen Euro. Die Zahl der Trades auf der Handelsplattform des Brokers stieg im selben Zeitraum von 9,7 auf 28 Millionen. Das Handelsergebnis aus strukturierten Produkten verdreifachte sich in sechs Monaten. Und am Ende des Semesters lag auch der Gewinn je Aktie mit 15,27 Euro dreimal so hoch wie im Jahr davor.

Mit einem geschätzten 5er- oder 6er-KGV in diesem Jahr wäre Lang & Schwarz nach Präsentation dieser Zahlen vor drei Wochen ohnehin schon mehr als günstig gewesen. Doch jetzt ist die Aktie sogar spottbillig. Auslöser für die geänderte Bewertungssituation - im nächsten Jahr ist ein 3er-KGV drin - ist der Kursrutsch Ende August. 45 Prozent büßte Lang & Schwarz vor zwei Wochen ein. Grund war eine Steuerprüfung. Im Zusammenhang mit steuerstrafrechtlichen Ermittlungen steht der Vorwurf von Aktivitäten im Umfeld mit Cum-Ex-Geschäften im Raum. Die Düsseldorfer sollen mit unrechtmäßig angerechneter und erstatteter Kapitalertragsteuer in Verbindung stehen. Von einer möglichen Steuerforderung von bis zu 61 Millionen Euro ist die Rede. Lang & Schwarz hat dafür, auch wenn das Management die Vorwürfe für unbegründet hält, vorsorglich Rückstellungen von 45 Millionen Euro gebildet.

Aber egal wie das ausgeht: Lang & Schwarz ist operativ unglaublich gut unterwegs und es gibt starkes Wachstum bei strukturierten Produkten, Wikifolios und der Handelsplattform. 25 Euro Gewinn je Aktie sind im nächsten Jahr drin. Mit einem 3er-KGV nach dem übertriebenen Kurseinbruch ist Lang & Schwarz ein klarer Kauf.

Mit einem spottbilligen nachhaltigen 3er-KGV nach dem Kursrückschlag hat die Aktie Verdopplungspotenzial.

ISIN: DE 000 645 932 4

Gew./Aktie 2022e: 25,0 €

KGV 2022/Dividende: 3,1/5,2 %

EK* je Aktie/KBV: 27,30 €/2,8

EK*-Quote: 6,5 %

Kurs/Ziel/Stopp:75,80/139,50/52,70 €

