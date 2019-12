Deutsche Bank: Radikale Rosskur

€uro am Sonntag

Grund waren Medienberichte über einen deutlich härteren Kahlschlag als bisher angekündigt. Demnach sollen in den nächsten Jahren bis zu 6.000 Stellen im Privatkundengeschäft dem Sparprogramm zum Opfer fallen.

Überdies will das Haus in den nächsten zwei Jahren 200 bis 300 Filialen schließen. Statt wie geplant 600 Millionen Euro will die Privatkundensparte so bis 2022 die Kosten um eine Milliarde Euro senken. Die Deutsche Bank befindet sich laut eigener Aussage in Gesprächen mit Arbeitnehmervertretern.







