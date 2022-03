Dollar Tree-Aktie: Wechsel kommt gut an

€uro am Sonntag

Damit holt Finanzinvestor Mantle Rigde den ExChef des Konkurrenten Dollar General an Bord des zuletzt arg gebeutelten Unternehmens aus Chesapeake in Virginia. An der Börse kommt der Coup gut an. Mantle Ridge hält einen Anteil von 5,7 Prozent an Dollar Tree . Seit dem Tief Ende September hat sich der Börsenwert nahezu verdoppelt.