Kryptomarkt in der realen Welt: Was für eine grandiose Bühne!

von Nikolas Kessler, Euro am Sonntag





Der Super Bowl ist das fulminante Finale der NFL-Saison und das größte Einzelsportereignis der Welt. Rund 112 Millionen Zuschauer im US-Fernsehen haben in der Nacht auf Montag nicht nur ein spannendes Football-Spiel, sondern auch vier Werbespots mit Kryptobezug zu sehen bekommen - ein absolutes Novum. "New York Times" und "Wall Street Journal" schrieben daher im Vorfeld bereits vom "Crypto Bowl". Neben der Social-Trading-Plattform eToro haben auch die Kryptobörsen-Betreiber Coinbase, Crypto.com und FTX Werbespots zur besten und teuersten Sendezeit des Jahres ausgestrahlt. Dabei gingen die Firmen kreativ, nostalgisch und humorvoll vor - jedoch ohne konkrete Coins zu erwähnen. Unmittelbare Auswirkungen auf die Kursentwicklung am Kryptomarkt blieben daher aus, doch das war auch nicht das Ziel. Vielmehr ging es darum, die Neugier des Millionenpublikums zu wecken und unmissverständlich klarzumachen: Krypto ist im Mainstream angekommen.

Etwas Unsicherheit bleibt

Gemessen an der Kursentwicklung stehen die beiden führenden Digitalwährungen Bitcoin und Ethereum auf Wochensicht nahezu unverändert da, was angesichts der gestiegenen Unsicherheit im Hinblick auf die Lage in der Ukraine und der erwarteten Leitzinserhöhung durch die US-amerikanische Notenbank Fed im März durchaus positiv zu werten ist. Beide Faktoren könnten am Kryptomarkt kurzfristig noch einmal für Turbulenzen sorgen, doch grundsätzlich ist die Stimmung unter den Marktteilnehmern derzeit moderat optimistisch.

INVESTOR-INFO

Marathon Digital Holdings Ohne Miner geht es nicht Bitcoin-Transaktionen funktionieren nur, wenn sie im Hintergrund von sogenannten Minern validiert und auf der Blockchain verewigt werden. Ein komplizierter Prozess, der mit der Auszahlung neu geschaffener Bitcoins belohnt wird. Als eine der größten Miner Nordamerikas hat Marathon Digital so bereits 8.595 Bitcoins angehäuft. Um den Einfluss im globalen Bitcoin-Netzwerk weiter zu steigern, fährt die Mining-Firma eine aggressive Wachstumsstrategie. Geht diese auf, ist Marathon mit einem 2022er-KGV von sieben auf dem aktuellen Niveau klar unterbewertet. Wegen der hohen Volatilität sollten aber nur risikofreudige Anleger eine Wette wagen.

21Shares Bitcoin ETP Der Erste seiner Art Wer bequem an der Kursentwicklung des Bitcoins partizipieren will, ohne sich an einer Kryptobörse anmelden zu müssen, findet im Bitcoin-ETP des Schweizer Anbieters 21Shares eine spannende Alternative. Als weltweit erstes physisch besichertes Bitcoin-Produkt bildet es den Kurs der Digitalwährung nahezu eins zu eins ab, ist dabei aber bequem über traditionelle Banken und Broker handelbar. Trotz des ähnlich klingenden Namens gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen ETFs und ETPs: Bei Letzteren handelt es sich formal um eine börsengehandelte Inhaberschuldverschreibung - Anleger tragen also neben dem Kurs- auch ein Emittentenrisiko.

